Яна Рудковская взбесила фанатов большим количеством дорогостоящих купальников

Сегодня, 11:06 \\ Шоу-бизнес

Поклонники Яны Рудковской были возмущены последним снимком в Instagram знаменитости. Как оказалось, не многим понравилось то, что продюсер Димы Билана слишком часто хвастается дорогостоящими купальниками.

Яна Рудковская недавно буквально взбесила фанатов и интернет-пользователей. В комментариях супругу Евгения Плющенко стали обвинять за роскошную жизнь, в частности за демонстрацию большого количества модных и дорогих купальников. Стоит отметить, что каждый день своего отпуска Рудковская блистала в новом бикини.

Пользователи Сети призвали знаменитость тратить деньги не только на очередные купальники или брендовые вещи, а больше помогать детям и участвовать в благотворительных акциях. Сама продюсер никак не прокомментировала критику хейтеров.

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Автор - Светлана Тарабан
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