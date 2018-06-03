Яна Рудковская взбесила фанатов большим количеством дорогостоящих купальников

Поклонники Яны Рудковской были возмущены последним снимком в Instagram знаменитости. Как оказалось, не многим понравилось то, что продюсер Димы Билана слишком часто хвастается дорогостоящими купальниками.

Яна Рудковская недавно буквально взбесила фанатов и интернет-пользователей. В комментариях супругу Евгения Плющенко стали обвинять за роскошную жизнь, в частности за демонстрацию большого количества модных и дорогих купальников. Стоит отметить, что каждый день своего отпуска Рудковская блистала в новом бикини.

Пользователи Сети призвали знаменитость тратить деньги не только на очередные купальники или брендовые вещи, а больше помогать детям и участвовать в благотворительных акциях. Сама продюсер никак не прокомментировала критику хейтеров.