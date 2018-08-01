Анастасия Волочкова шокировала подписчиков порно-платьем в сеточку

Дизайнерский наряд практически не прикрывает тело и больше напоминает нижнее белье. Однако смелая балерина поделилась его откровенной фотографией в Instagram.

Анастасия Волочкова навестила дизайнера Владимира Козырева и примерила его новое вязанное платье. Черная кружевная сеточка покрыла знаменитость от бюста до ступней, где разошлась бахромой. Вместе с тем она оказалась прозрачной, как чулки - сквозь отчетливо видны трусики и бюстгальтер носителя. Куда Анастасия Волочкова планирует выйти в столь откровенной одежде - пока неизвестно.

Многих подписчиков неожиданный дизайн откровенно шокировал. Даже привыкшие к эпатажным поступкам балерины нашли слова для критики. Один из комментаторов отметил, что подобная смелость больше подходит для порно-индустрии. Туда он Волочкову и направил. Впрочем, некоторым поклонникам такое платье пришлось по вкусу. Они напомнили, что в Instagram Анастасии Волочковой появлялись и более провокационные публикации.



