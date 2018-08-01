Экстрасенс: тяжелобольной Кобзон отписал часть наследства бывшей любовнице

Пока поклонники с ужасом ждут новостей о певце, экстрасенс Кажетта Ахметжанова рассказала, кому и что отписал в наследство Иосиф Кобзон.

Не так давно появились слухи о том, что артист Кобзон находится в коме. Сообщалось о плохом состоянии певца. Его семья упорно опровергает слухи об ухудшении здоровья Кобзона. Однако, многие экстрасенсы уже предвидели печальный итог событий. Гадалка Саона считает, что Кобзон будто бы «завис» между жизнью и смертью.

Другой экстрасенс, ясновидящая Ахметжанова, решила рассказать, составил ли тяжелобольной Кобзон завещание. Через потусторонние источники прорицательница видит, что певец заблаговременно позаботился о своих родных. После смерти Кобзона его семья не будет обделена наследством.

Жена Кобзона получит недвижимость за границей и большой дом под Москвой. Дети певца получат в наследство недвижимость в Москве. Однако, часть своего наследства Кобзон отписал другой женщине, которая не имеет отношения к семье.

По словам ясновидящей, певец решил оставить наследство и для таинственной женщины, которая когда-то была ему близка. Вероятно, часть имущества Кобзон решил оставить своей бывшей любовнице, которая могла быть с ним в далеком прошлом.