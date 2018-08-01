Экстрасенс: тяжелобольной Кобзон отписал часть наследства бывшей любовнице

Сегодня, 10:30 \\ Шоу-бизнес

Пока поклонники с ужасом ждут новостей о певце, экстрасенс Кажетта Ахметжанова рассказала, кому и что отписал в наследство Иосиф Кобзон.

Не так давно появились слухи о том, что артист Кобзон находится в коме. Сообщалось о плохом состоянии певца. Его семья упорно опровергает слухи об ухудшении здоровья Кобзона. Однако, многие экстрасенсы уже предвидели печальный итог событий. Гадалка Саона считает, что Кобзон будто бы «завис» между жизнью и смертью.

Другой экстрасенс, ясновидящая Ахметжанова, решила рассказать, составил ли тяжелобольной Кобзон завещание. Через потусторонние источники прорицательница видит, что певец заблаговременно позаботился о своих родных. После смерти Кобзона его семья не будет обделена наследством.

Жена Кобзона получит недвижимость за границей и большой дом под Москвой. Дети певца получат в наследство недвижимость в Москве. Однако, часть своего наследства Кобзон отписал другой женщине, которая не имеет отношения к семье.

По словам ясновидящей, певец решил оставить наследство и для таинственной женщины, которая когда-то была ему близка. Вероятно, часть имущества Кобзон решил оставить своей бывшей любовнице, которая могла быть с ним в далеком прошлом.

Поделиться новостью:
Автор - Лина Капусто
Главное за неделю

"Я даже не знала о ее болезни": Коллега рассказала о скончавшейся Наталье Кузнецовой

 Галина Анисимова вспоминает, что никто даже не догадывался о тяжелом состоянии актрисы, ведь та отдавала работе всю себя.

Умерла Наталья Кузнецова - актриса фильма "Жуков"

 Вчера вечером на 56-м году жизни скончалась актриса театра и кино Наталья Кузнецова. О...

"Была острая по характеру": Владимир Андреев рассказал правду об умершей от рака Наталье Кузнецовой

 Народный артист СССР и близкий друг покойной сотрудничал с ней на сцене много лет...

Реджеп Эрдоган попросил Владимира Путина взять Турцию в БРИКС

 В день окончания саммита БРИКС президент Турции выступил с неожиданной просьбой....

Изменщик, иждивенец и наркоман: вскрылись шокирующие факты о муже певицы Ани Лорак

 Супруг-турок известной артистки изменяет ей не первый раз. Сама Ани Лорак знала обо...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ