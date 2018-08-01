До слез: Дмитрий Тарасов показал на видео, как рожала Анастасия Костенко

Сегодня, 21:30 \\ Шоу-бизнес

Футболист разместил в своем Instagram трогательный ролик, на котором показаны моменты появления его дочери на свет. «Секунды, когда жизнь меняется навсегда», - подписал видео Тарасов.

10 июля в семье футболиста Дмитрия Тарасова и его жены-модели Анастасии Костенко появилась дочь. Пара счастлива и рада, чем они решили поделиться и со своими подписчиками. Тарасов опубликовал видео, на котором показано, как рожала Костенко.

Конечно, на кадрах нет крайне интимных моментов. Ролик смонтирован из трогательных сцен, на которых видны лишь лица Тарасова и Костенко. Пользователи пишут, что видео тронуло их до слез. Нашлись и те, кому не понравился факт того, что футболист и модель показали этот ролик в Сети. По мнению таких комментаторов, столь интимные видео должны оставаться в семье, а выносить их на публику – слишком «глупо».


Хейтеры продолжают «травить» Тарасова и пишут ему, что у него есть не только новорожденная дочь, но и дочь от первого брака. По словам недоброжелателей, футболист слишком часто меняет жен и забывает о наследниках от прошлых браков. Модели Костенко многие напоминают о том, что та - «разлучница», которая увела Тарасова от Бузовой. Однако, количество добрых и положительных комментариев все-таки преобладает.

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Автор - Лина Капусто
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