Ксения Собчак поделилась секретом идеального отдыха

Сегодня, 08:56 \\ Шоу-бизнес

День должен начинаться сексом и заканчиваться "ужином с любимыми друзьями". Такой рецепт знаменитость разместила на своей странице в Instagram.

 Ксения Собчак поделилась с подписчиками фотографией своего отдыха на Сардинии, где стоит в "сложнейшей асане" во время занятий йогой. Малыш Платон в это время не отстает от мамы и пытается преодолеть ограждение террасы. Как оказалось, Ксения Собчак считает йогу не менее важным пунктом идеального дня. В список также вошли: массаж, чтение хорошей книги, паста "Норма" и объятия сына.

Многие подписчики обратили внимание, что автор публикации не упомянула своего супруга Максима Виторгана. Комментаторы тут же начали делать психологический разбор текста и пришли к выводу, что муж для Ксении Собчак является скорее инструментом для секса, нежели значимым семейным партнером. Другие уделили больше внимания достижениям звезды в йоге и похвалили её за выполнение столь сложной асаны.


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Автор - Александр Лубяной
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