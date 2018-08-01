Ксения Собчак поделилась секретом идеального отдыха

День должен начинаться сексом и заканчиваться "ужином с любимыми друзьями". Такой рецепт знаменитость разместила на своей странице в Instagram.

Ксения Собчак поделилась с подписчиками фотографией своего отдыха на Сардинии, где стоит в "сложнейшей асане" во время занятий йогой. Малыш Платон в это время не отстает от мамы и пытается преодолеть ограждение террасы. Как оказалось, Ксения Собчак считает йогу не менее важным пунктом идеального дня. В список также вошли: массаж, чтение хорошей книги, паста "Норма" и объятия сына.

Многие подписчики обратили внимание, что автор публикации не упомянула своего супруга Максима Виторгана. Комментаторы тут же начали делать психологический разбор текста и пришли к выводу, что муж для Ксении Собчак является скорее инструментом для секса, нежели значимым семейным партнером. Другие уделили больше внимания достижениям звезды в йоге и похвалили её за выполнение столь сложной асаны.



