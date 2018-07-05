Молодой актер из «Кадетства» рассказал о романе с Эвелиной Бледанс

Аристарх Венес, запомнившийся многим зрителям как Илья Сухомлин из некогда популярного сериала о Кадетах, решил прояснить ситуацию. Актер честно рассказал, какие у него отношения с Бледанс и есть ли между ними роман.

28-летний актер Аристарх Венес активно работает в театре и продолжает трудиться в искусстве. Именно в театре он познакомился с актрисой Эвелиной Бледанс. Вместе они принимают участие в одном из спектаклей. Как считает пресса, за кулисами Венес и Бледанс проводят время вместе. СМИ пишут, что у молодого актера из «Кадетства» бурный роман с 49-летней актрисой.

Аристарх Венес решил рассказать всю правду о романе с Бледанс. По словам актера, он хорошо дружит и общается с актрисой. Однако, романтических отношений между ними нет и не было. По словам Венеса, Бледанс решила заинтриговать поклонников, но сам он не знает, зачем ей это понадобилось.

Так, актер из «Кадетства» на самом деле не встречается с Эвелиной Бледанс. Сама артистка предпочитала не опровергать слухи о романе с молодым Венесом. По-видимому, Бледанс действительно хотела привлечь внимание к своей персоне.