Американского рэпера Трэвиса Скотта обвинили в гомофобии. Это случилось после отказа исполнителя от обложки с изображением трансгендера.

Известная модель-транссексуал Аманда Лепор является довольно известной и востребованной в Соединенных Штатах. Недавно она снималась для обложки нового альбома Трэвиса Скотта. Пластинка получила название Astroworld.

Позже, окончив работу над проектом, Лепор увидела окончательный вариант обложки альбома. Модель удивилась, не увидев своего обещанного изображения. Лепор опубликовала первоначальный и финальный варианты обложки на своей странице.

Рэпера начали критиковать за такое поведение, обвинив в гомофобии.

Аманда Лепор считает свое тело дорогим, поскольку начала модифицировать внешний вид еще с 80-х годов. За это время модель пережила немало пластических операций.