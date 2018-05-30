Эксперты нашли угрозу брака принца Гарри и Меган Маркл

Глядя на ноги герцогини Сассекской, удалось рассказать о необычных чертах ее характера.

Британские эксперты рассказали о причинах потенциальных проблем в браке принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Информация о скрытых чертах характера герцогини Сассекской появилась на страницах издания The Sun.

Как сообщает эксперт в области определения характера по внешности Джейн Шихан, герцог Сассекский может испытывать трудности в браке с Маркл, поскольку ее можно охарактеризовать как личность, которую нельзя принуждать к совершению каких-либо поступков. Об этой черте говорят стопы нового члена британской королевской семьи.

Дело в том, что вторые пальцы на ногах Меган Маркл заметно удлинены по сравнению с остальными. Это говорит о ярко выраженных лидерских качествах герцогини, что может стать серьезной угрозой ее семейной жизни. Также экспертам удалось определить, что в ее характере, несмотря на стремления к доминированию, присутствует желание скрывать свое настоящее эмоциональное состояние. Более того, Маркл обладает огромным чувством юмора и неординарным способом мышления.

Напомним, что свадьба принца Гарри и Меган Марск состоялась в мае этого года в Виндзоре.