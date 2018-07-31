Жена Аршавина устала от нападок хейтеров и заявила об уходе из соцсетей

Как заявила Казьмина, ей надоели постоянные нападки хейтеров, потому она приняла серьезное и взвешенное решение. По словам супруги футболиста, она больше не опубликует ни одной фотографии в соцсети.

Как известно, в последнее время на семью футболиста Андрея Аршавина обрушилась критика со стороны хейтеров. Алису Казьмину то и дело упрекают в том, что из-за нее Аршавин бросил телеведущую Юлию Барановскую с тремя детьми. Они заявляют, что детям не хватает отца, а Казьмина демонстрирует свою "прекрасную семейную жизнь".

На своей странице в соцсети Казьмина опубликовала фото, на котором Аршавин и их маленькая дочь в одинаковой форме покидают футбольное поле. Она заявила, что ее уже довели постоянные нападки недоброжелателей, даже несмотря на то, что позитивных комментариев она видит гораздо больше.

Так, по словам Казьминой, она больше не намерена выслушивать от незнакомых ей людей, что "ее дети выродки, сама она страшная, а Аршавин ужасный". Именно поэтому всей семьей они приняли решение покинуть соцсети и с этого момента она больше не опубликует ни одной фотографии.