Инсайдер: Джастин Бибер и Хейли Болдуин поженились втайне от общественности

Сегодня, 18:00 \\ Шоу-бизнес

Одна из самых популярных пар уже может быть связаны законным браком. Об этом американским СМИ рассказали источники из близкого окружения знаменитостей.

 Ранее Джастин Бибер и Хейли Болдуин объявили общественности, что намерены сыграть свадьбу уже этим летом. Накануне модель даже похвасталась кольцом по случаю помолвки. Эксперты подсчитали, что украшение обошлось исполнителю примерно в 31 миллион рублей.

Сам Джастин Бибер планировал 29 июля устроить в Калифорнии торжество и позвать на него около 500 человек. Инсайдеры утверждают, что именно в этот день он вместе со своей невестой втайне посетил знакомого священника в церкви, где пара успешно поженилась. Сразу после этого папарацци сфотографировали Хейли Болдуин, которая прогуливалась по улице уже с полноценным обручальным кольцом. Вероятно, знаменитости решили обвенчаться скромно и незаметно, а позже организовать публичное мероприятие по этому поводу.

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Автор - Александр Лубяной
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