Татьяна Навка и Дмитрий Песков празднуют годовщину свадьбы

Известная супружеская пара празднует годовщину. Татьяна Навка не смогла не прокомментировать эту дату в социальной сети.

Сегодня стало известно о том, что известная спортсменка Татьяна Навка и ее муж, пресс-секретарь главы государства, Дмитрий Песков празднуют годовщину свадьбы. Этим событием Татьяна Навка поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram.

Под черно-белой фотографией, на которой изображены супруги, сорокатрехлетняя чемпионка по фигурному катанию отметила, что все эти три года из совместной жизни очень быстро пролетели, а также поблагодарила своего мужа.

Поклонники Татьяны Навки пришли в восторг от данной публикации. Они отметили лучезарные улыбки супругов и милую прижимку Татьяны к груди Дмитрия Пескова.

«Какая красивая пара! Не могу смотреть без умиления», «Самые красивые и счастливые», «Вы такая милая и очаровательная на этом фото», «Так похожи друг на друга. Будьте счастливы, дорогие», «Татьяна, вы такая ласковая. Повезло мужу!», - написали люди в комментариях.

Напомним, что Татьяна Навка была замужем за Александром Жулиным, от которого у нее есть дочь Александра. После развода со спортсменом, у нее были романтические отношения с актером Маратом Башаровым и певцом Алексеем Воробьевым.