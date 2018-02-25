Поклонники высмеяли Волочкову за «отфотошопленный» букет

Неважно какую фотографию выложит Анастасия Волочкова: продемонстрирует растяжку, покажет дочь, похвастается новым образом, её всё равно раскритикуют. На этот раз бывшая балерина выложила в Instagram несколько фотографий с огромным букетом красных роз. Досталось и Волочковой, и её кавалеру.

Некоторые подписчики уличили поклонника звезды во невнимательности. «Анастасия предпочитает белые розы - это всем известный факт!» - писали комментаторы. Другие же заявляли, что Волочкова как-то слишком легко держит букет цветов, который весит не менее 25 килограмм, подписчики подозревают, что количество цветов увеличили с помощью компьютерных программ, а то и вовсе подрисовали, уж слишком подозрительно, что на трёх фотографиях подарок запечатлён в одном ракурсе. Также популярной версией стало то, что якобы Анастасия взяла букет напрокат. Такая услуга распространена среди москвичек. Девушки арендуют красивую цветочную композицию для фотографии. Под одним из снимков девушка написала, что её порадовал любимый мужчина, причём охапка роз подарена без повода. И за это на Волочкову накинулись фанаты, утверждая, что нельзя каждому кавалеру присваивать статус любимого. Уже по традиции критики подвергли наряд знаменитости.