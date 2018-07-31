Лев Лещенко отреагировал на смерть журналиста "АиФ" Сергея Грачева

Сегодня, 17:54 \\ Шоу-бизнес

По словам Лещенко, он оказался в глубоком шоке после того, как узнал о смерти журналиста. Также известный исполнитель отметил, что доверял Сергею Грачеву.

 Напомним, буквально недавно СМИ сообщали о том, что в Нижнем Новгороде пропал шеф-редактор сайта "АиФ" Сергей Грачев. На его поиски были отправлены сотни волонтеров, а позднее появились сведения, что журналиста нашли мертвым. На новости о смерти Грачева отреагировал знаменитый исполнитель Лев Лещенко и решил прокомментировать случившегося.

По его словам, в последний раз он около 40 минут общался с Сергеем Грачевым, журналист успел произвести на него впечатление порядочного, понимающего и знающего человека. Грачев не задавал Лещенко никаких каверзных вопросов, как это любят делать журналисты, а также не позволял себе ничего лишнего. Кроме того, артист принес свои соболезнования родным и близким погибшего.

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Автор - Наталья Черная
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