Мила Кунис и Эштон Катчер чуть не погибли в медовом месяце

Сегодня, 17:26 \\ Шоу-бизнес

Недавно Мила Кунис стала гостей шоу Джимми Фэллона. В эфире передачи актриса вспоминала о самых ярких моментах супружеской жизни с Эштоном Катчером. Спустя несколько лет Мила Кунис рассказала о неудачном медовом месяце, в котором пара несколько раз рисковала жизнью.

 

Брак Милы Кунис и Эштона Катчера был  узаконен три года назад. Как годится, после свадьбы звезды американского кино решили отправиться в медовый месяц. Вместе с супругами в путешествие поехали родители Эштона и десятимесячная дочь молодоженов.

По словам актрисы, поездка была похожа на фильмы из серии National Lampoon. Несмотря на то, что путешествие осуществлялось на автомобиле с жилым помещением в фургоне, вскоре в транспорте сломался кондиционер. Это произошло как раз в тот момент, когда путешественники находились  жаркой пустыне. Пара приняла решение отправиться в мастерскую, чтобы устранить неполадку. Однако на пути в ремонтный сервис пассажиров подвел навигатор, указав опасную грунтовую дорогу.

Следующей опасностью стал неудачный выбор кемпинга. Его осуществила свекровь с помощью книг, поскольку интернетом она не владеет. Выбрав Напу завершающим городом поездки, никто из семейства не подозревал плохого. Но отправившись в кемпинг, который находился не в самом городе, пара обнаружила две тюрьмы неподалеку от зоны отдыха.

Сейчас Мила Кунис с улыбкой вспоминает о неудачном медовом месяце, однако в тот момент было совсем не до смеха.

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Автор - Мария Цветаева
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