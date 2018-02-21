«Привлекает внимание враньём»: Дана Борисова заявила, что её избил любимый человек

Только недавно утих скандал по поводу наркозависимости Даны Борисовой, как телеведущая влезла в новую историю, облив грязью бывшего возлюбленного. По словам Борисовой, она возобновила отношения пятнадцатилетней давности. Несмотря на то, что после реабилитации девушка боялась новых разочарований, она доверилась певцу Александру Фадееву, более известному под псевдонимом Данко. Счастливые отношения продлились 3 месяца, после чего мужчина позволил себе рукоприкладство.

Телезвезда утверждает, что узнала о любовной связи Фадеева с другой женщиной. Когда пара пыталась обсудить сложившеюся ситуацию, Александр разозлился, прижал Борисову к стене и ударил два раза по лицу. В подтверждение тому, что скандальная телеведущая не врёт, она показала видеозапись, на которой запечатлены следы от ударов. Данко отказался признавать вину, мужчина заявил, что его бывшая девушка врёт, он никогда не бил ни Борисову, ни другую женщину. Чтобы разобраться в ситуации бывшая пара прошла проверку на детекторе лжи. Выяснилось, что Дана Борисова солгала, а лживые побои нарисованы с помощью косметики. Стоит отметить, что ради эпатажной звезды Фадеев бросил жену и больного ребёнка. Однако помогать дочери Александр не перестал, и усердно пытается спасти жизнь девочки.