«Привлекает внимание враньём»: Дана Борисова заявила, что её избил любимый человек

Сегодня, 17:26 \\ Шоу-бизнес

Только недавно утих скандал по поводу наркозависимости Даны Борисовой, как телеведущая влезла в новую историю, облив грязью бывшего возлюбленного. По словам Борисовой, она возобновила отношения пятнадцатилетней давности. Несмотря на то, что после реабилитации девушка боялась новых разочарований, она доверилась певцу Александру Фадееву, более известному под псевдонимом Данко. Счастливые отношения продлились 3 месяца, после чего мужчина позволил себе рукоприкладство.

 Телезвезда утверждает, что узнала о любовной связи Фадеева с другой женщиной. Когда пара пыталась обсудить сложившеюся ситуацию, Александр разозлился, прижал Борисову к стене и ударил два раза по лицу. В подтверждение тому, что скандальная телеведущая не врёт, она показала видеозапись, на которой запечатлены следы от ударов. Данко отказался признавать вину, мужчина заявил, что его бывшая девушка врёт, он никогда не бил ни Борисову, ни другую женщину. Чтобы разобраться в ситуации бывшая пара прошла проверку на детекторе лжи. Выяснилось, что Дана Борисова солгала, а лживые побои нарисованы с помощью косметики. Стоит отметить, что ради эпатажной звезды Фадеев бросил жену и больного ребёнка. Однако помогать дочери Александр не перестал, и усердно пытается спасти жизнь девочки.

Поделиться новостью:
Автор - Валерия Лисичкина
Главное за неделю

"Я даже не знала о ее болезни": Коллега рассказала о скончавшейся Наталье Кузнецовой

 Галина Анисимова вспоминает, что никто даже не догадывался о тяжелом состоянии актрисы, ведь та отдавала работе всю себя.

Умерла Наталья Кузнецова - актриса фильма "Жуков"

 Вчера вечером на 56-м году жизни скончалась актриса театра и кино Наталья Кузнецова. О...

В Сети появилось видео с Деми Ловато за несколько часов до передозировки

В Интернет выложили видео с Деми Ловато, отмечающей День рождение танцовщицы своего...

Реджеп Эрдоган попросил Владимира Путина взять Турцию в БРИКС

 В день окончания саммита БРИКС президент Турции выступил с неожиданной просьбой....

"Была острая по характеру": Владимир Андреев рассказал правду об умершей от рака Наталье Кузнецовой

 Народный артист СССР и близкий друг покойной сотрудничал с ней на сцене много лет...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ