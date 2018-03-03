Певица Анна Седокова обвинила мужчин во всех женских ошибках

Сегодня, 17:04 \\ Шоу-бизнес

Певица позволила себе нелесное выражение о сильном поле под провокационным фото с другой девушкой.

Певица Анна Седокова опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram провокационное фото. Девушка провела фотосессию вместе с певицей Анной Бастон. Обе девушки на фото излучают сексуальность и показывают свои роскошные формы. Бастон была одета очень скромно в сравнении с Седоковой. На певице надет прозрачный боди и пояс на талии с декоративными верёвками. На стройных ногах певицы красовались высокие белые ботфорты до середины бедра с грубой шнуровкой. Поклонники засыпали певицу комплиментами: «такой попе остаётся только завидовать», «обжигающий образ», «девушки – огонь».

Под постом Седокова написала: «В ошибке любой женщины есть вина мужчины». Обвинения певицы породили бурное обсуждение в комментариях. Мужская часть подписчиков не захотели оставаться крайними и написали, что женщины в той же мере виноваты в неудачах сильного пола. Часть поклонников называли высказывания Седоковой бредом. По их мнению, каждый сам в ответе за свою жизнь и не должен скидывать вину на другого человека. Комментаторы пришли к выводу, что таким сексапильным женщинам как Седокова можно простить любые высказывания.  

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Автор - Марина Фёдорова
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