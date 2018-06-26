Новость о порноролике шокировала Тома Круза

Сегодня, 16:57 \\ Шоу-бизнес

Американский актёр Том Круз очень удивился, узнав о существовании порнографии. Впервые о подобных фильмах в киноиндустрии звезда Голливуда узнал в 2006 году.

 

Об этом рассказал режиссёр Джадд Апатоу во время диалога с ведущим вечернего шоу Стивеном Кольбером. По его словам, 12 лет назад актёр и кинорежиссёр встретились для того, чтобы обсудить запланированную романтическую комедию, которую так и не сняли. В рассказе Апатоу отметил, что не помнит, каким образом речь зашла о порнороликах.

Дя Тома Круза порнография стала настоящим открытием. Актёр искренне удивился новости и спросил у режиссёра: «То есть ты говоришь, что если бы я залез в компьютер и зашел во Всемирную сеть... то там люди занимаются сексом?».

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Автор - Мария Цветаева
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