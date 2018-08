Новость о порноролике шокировала Тома Круза

Американский актёр Том Круз очень удивился, узнав о существовании порнографии. Впервые о подобных фильмах в киноиндустрии звезда Голливуда узнал в 2006 году.

Об этом рассказал режиссёр Джадд Апатоу во время диалога с ведущим вечернего шоу Стивеном Кольбером. По его словам, 12 лет назад актёр и кинорежиссёр встретились для того, чтобы обсудить запланированную романтическую комедию, которую так и не сняли. В рассказе Апатоу отметил, что не помнит, каким образом речь зашла о порнороликах.

