Артем Пиндюра из MBand закрутил роман со звездой шоу «Дом-2»

Сегодня, 06:30 \\ Шоу-бизнес

Сердце солиста популярной группы уже давно не свободно, у него есть возлюбленная. Марина Мексика и Артем Пиндюра строят отношения уже в течении нескольких месяцев.

СМИ сообщили, что 28-летний певец из группы MBand закрутил роман со звездой шоу «Дом-2». Избранницей Пиндюры оказалась 23-летняя Марина Мексика. Сначала они не хотели огласки, но долго скрывать правду от поклонников им не удалось. Как сообщается, Мексика и Пиндюра проводят вместе весь свой досуг. Вместе они ходят на вечеринки и даже не тренировки в спортзал.

 Марина Мексика стала популярной после шоу «Дом-2». Если быть точнее, то ей удалось стать звездой скандального проекта на Сейшелах. Там она провела несколько месяцев и даже успела завести роман с Александром Задойновым. Однако, их отношения существовали не долго. После разрыва с Задойновым Мексика отправилась домой и теперь пробует себя в качестве модели. Что касается Артема Пиндюры, то свою славу молодой человек получил благодаря телешоу «Хочу к Меладзе». Там он и Никита Киоссе с Анатолием Цоем стали участниками группы MBand.

Поделиться новостью:
Автор - Лина Капусто
Главное за неделю

"Я даже не знала о ее болезни": Коллега рассказала о скончавшейся Наталье Кузнецовой

 Галина Анисимова вспоминает, что никто даже не догадывался о тяжелом состоянии актрисы, ведь та отдавала работе всю себя.

Умерла Наталья Кузнецова - актриса фильма "Жуков"

 Вчера вечером на 56-м году жизни скончалась актриса театра и кино Наталья Кузнецова. О...

"Была острая по характеру": Владимир Андреев рассказал правду об умершей от рака Наталье Кузнецовой

 Народный артист СССР и близкий друг покойной сотрудничал с ней на сцене много лет...

Реджеп Эрдоган попросил Владимира Путина взять Турцию в БРИКС

 В день окончания саммита БРИКС президент Турции выступил с неожиданной просьбой....

Изменщик, иждивенец и наркоман: вскрылись шокирующие факты о муже певицы Ани Лорак

 Супруг-турок известной артистки изменяет ей не первый раз. Сама Ани Лорак знала обо...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ