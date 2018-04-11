Артем Пиндюра из MBand закрутил роман со звездой шоу «Дом-2»

Сердце солиста популярной группы уже давно не свободно, у него есть возлюбленная. Марина Мексика и Артем Пиндюра строят отношения уже в течении нескольких месяцев.

СМИ сообщили, что 28-летний певец из группы MBand закрутил роман со звездой шоу «Дом-2». Избранницей Пиндюры оказалась 23-летняя Марина Мексика. Сначала они не хотели огласки, но долго скрывать правду от поклонников им не удалось. Как сообщается, Мексика и Пиндюра проводят вместе весь свой досуг. Вместе они ходят на вечеринки и даже не тренировки в спортзал.

Марина Мексика стала популярной после шоу «Дом-2». Если быть точнее, то ей удалось стать звездой скандального проекта на Сейшелах. Там она провела несколько месяцев и даже успела завести роман с Александром Задойновым. Однако, их отношения существовали не долго. После разрыва с Задойновым Мексика отправилась домой и теперь пробует себя в качестве модели. Что касается Артема Пиндюры, то свою славу молодой человек получил благодаря телешоу «Хочу к Меладзе». Там он и Никита Киоссе с Анатолием Цоем стали участниками группы MBand.