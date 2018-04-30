Киркоров рассказал, почему ему 15 лет запрещали выступать в Азербайджане

Король российской эстрады Филипп Киркоров желанный гость на любой сцене. Среди поклонников Киркорова чаще встречаются люди старшего поколения, но после выхода клипа на песню «Цвет настроения синий» Филипп Бедросович обрёл популярность и среди молодёжи.

Несмотря на то, что видео клип подвергли злостной критике. Однако, как оказалась, на протяжении 15 лет исполнитель не мог выступать на сценах Азербайджана. Певец только сейчас рассказал, что рад был выступить на фестивале «Жара», который состоялся в столице Азербайджана в городе Баку. До этого же ему не давали разрешения провести сольные концерты в восточной стране, а когда разрешения удавалось добиться, мероприятия отменяли, ссылаясь на технические неполадки. Филипп Бедросович утверждает, что препятствовал ему советский певец и по совместительству Министр культуры Азербайджана Полад Бюльбюль-оглы. Причиной неприязни к Народному Артисту России стало его происхождение. Главе Минкультуры не нравилось, что отец российского исполнителя армянской национальности, а мать - еврейка из Болгарии. Выступления в Азербайджане Киркорову разрешили лишь два года назад.