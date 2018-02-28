"Пирожок ни с чем": Юрий Лоза критикует Ольгу Бузову

Поп-дива российской сцены снова стала объектом критики. На этот раз ее сравнили с хлебобулочным изделием и плодом публичного дома.

Сегодня стало известно о том, что популярную российскую поп-диву Ольгу Бузову сравнили с «пустым пирожком». Это сделал музыкант Юрий Лоза в недавнем интервью в эфире одного из телеканалов.

Как сообщается, Юрий Лоза прокомментировал поведение новой звезды на сцене. Он отметил, что артист не должен нести своим образом чувство, отражающее вседозволенность. В качестве примера были приведены ситуации с использованием нецензурных выражений, поскольку на сцене артист, в первую очередь, должен нести положительный посыл.

У Ольги Бузовой, по его мнению, этого нет. Она не умеет петь, гармонично двигаться на сцене. Более того, у поп-исполнительницы нет задачи и сверхзадачи в творчестве.

«Она - пирожок с ни с чем», - заявил артист.

Интересно, что это далеко не первое негативное высказывание в сторону молодой певицы. Так, ранее депутат Госдумы Виталий Милонов сравнил Бузову с «порождением борделя», прибавив, что ее хорошо научили «рот открывать» и «делать движения губами».