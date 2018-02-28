"Пирожок ни с чем": Юрий Лоза критикует Ольгу Бузову

Сегодня, 16:36 \\ Шоу-бизнес

Поп-дива российской сцены снова стала объектом критики. На этот раз ее сравнили с хлебобулочным изделием и плодом публичного дома.

 Сегодня стало известно о том, что популярную российскую поп-диву Ольгу Бузову сравнили с «пустым пирожком». Это сделал музыкант Юрий Лоза в недавнем интервью в эфире одного из телеканалов.

Как сообщается, Юрий Лоза прокомментировал поведение новой звезды на сцене. Он отметил, что артист не должен нести своим образом чувство, отражающее вседозволенность. В качестве примера были приведены ситуации с использованием нецензурных выражений, поскольку на сцене артист, в первую очередь, должен нести положительный посыл.

У Ольги Бузовой, по его мнению, этого нет. Она не умеет петь, гармонично двигаться на сцене. Более того, у поп-исполнительницы нет задачи и сверхзадачи в творчестве.

«Она - пирожок с ни с чем», - заявил артист.

Интересно, что это далеко не первое негативное высказывание в сторону молодой певицы. Так, ранее депутат Госдумы Виталий Милонов сравнил Бузову с «порождением борделя», прибавив, что ее хорошо научили «рот открывать» и «делать движения губами».

Поделиться новостью:
Автор - Кристина Мицкевич
Главное за неделю

"Я даже не знала о ее болезни": Коллега рассказала о скончавшейся Наталье Кузнецовой

 Галина Анисимова вспоминает, что никто даже не догадывался о тяжелом состоянии актрисы, ведь та отдавала работе всю себя.

Умерла Наталья Кузнецова - актриса фильма "Жуков"

 Вчера вечером на 56-м году жизни скончалась актриса театра и кино Наталья Кузнецова. О...

В Сети появилось видео с Деми Ловато за несколько часов до передозировки

В Интернет выложили видео с Деми Ловато, отмечающей День рождение танцовщицы своего...

Реджеп Эрдоган попросил Владимира Путина взять Турцию в БРИКС

 В день окончания саммита БРИКС президент Турции выступил с неожиданной просьбой....

"Была острая по характеру": Владимир Андреев рассказал правду об умершей от рака Наталье Кузнецовой

 Народный артист СССР и близкий друг покойной сотрудничал с ней на сцене много лет...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ