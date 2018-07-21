Поклонники предполагают, что Лариса Долина потолстела из-за измен мужа

В этом году на светских мероприятия Ларису Долину сопровождает не супруг, а внучка Александра.

На ежегодном конкурсе «Новая волна» Долина дуэтом с семилетней внучкой выступила на сцене, после чего семейство отправилось на фестиваль Лаймы Вайкуле. Фестиваль проходит в Юрмале, где Лариса Александровна приобрела недвижимость. Соседи певицы утверждают, что раньше Долина вместе с мужем часто проводили отпуск в латвийском городке. Однако за этот год Илья Спицын ни разу не был замечен на курорте. Сплетники и до этого обсуждали разлад в звёздной семье. Сообщается, что после 20 лет совместной жизни пара разошлась. Поводом для ссоры стали измены супруга. К тому же некоторые поклонники Долиной заметили, что женщина набрала пару лишних килограмм, связывая округлые формы с переживаниями певицы. Сама Долина утверждает, что набрала вес, потому что перестала следить за рационом питания,так как не желает ограничивать себя в удовольствиях. А вот по поводу развода с мужем исполнительница не даёт комментариев. Фанаты Народной Артистки России утверждают, что если Лариса захочет, то быстро сбросит лишний вес, как делала это раньше, и при желании найдёт нового возлюбленного.