Поклонники предполагают, что Лариса Долина потолстела из-за измен мужа

Сегодня, 16:21 \\ Шоу-бизнес

В этом году на светских мероприятия Ларису Долину сопровождает не супруг, а внучка Александра.

 На ежегодном конкурсе «Новая волна» Долина дуэтом с семилетней внучкой выступила на сцене, после чего семейство отправилось на фестиваль Лаймы Вайкуле. Фестиваль проходит в Юрмале, где Лариса Александровна приобрела недвижимость. Соседи певицы утверждают, что раньше Долина вместе с мужем часто проводили отпуск в латвийском городке. Однако за этот год Илья Спицын ни разу не был замечен на курорте. Сплетники и до этого обсуждали разлад в звёздной семье. Сообщается, что после 20 лет совместной жизни пара разошлась. Поводом для ссоры стали измены супруга. К тому же некоторые поклонники Долиной заметили, что женщина набрала пару лишних килограмм, связывая округлые формы с переживаниями певицы. Сама Долина утверждает, что набрала вес, потому что перестала следить за рационом питания,так как не желает ограничивать себя в удовольствиях. А вот по поводу развода с мужем исполнительница не даёт комментариев. Фанаты Народной Артистки России утверждают, что если Лариса захочет, то быстро сбросит лишний вес, как делала это раньше, и при желании найдёт нового возлюбленного.

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Автор - Валерия Лисичкина
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