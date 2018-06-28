Валерий Меладзе страдает из-за ссор с Альбиной Джанабаевой

Певец стремится наладить в семье идиллию и каждый раз задабривает супругу подарками. Об этом он рассказал во время интервью.

Знаменитая пара оформила брак в 2014 году. Валерий Меладзе поделился с изданием "Star Hit" подробностями семейной жизни через 4 года после свадьбы. Как оказалось, исполнитель иногда страдает из-за семейных конфликтов.

По словам Валерия Меладзе, он старается не нарушать домашний уют внешними проблемами. Однако иногда эмоции берут верх и случаются крупные ссоры. Звезда отмечает, что в таких случаях расположение Альбины Джанабаевой проще всего вернуть цветами. Экс-солистка "ВИА Гры" предпочитает простые полевые виды, однако в больших количествах. Впрочем, иногда Валерий Меладзе мирится с одним-единственным, но необычным.

Музыкант рассказал, что в личной жизни пытается подражать своим родителям и их идеальным отношениям. Он подчеркнул, что для полного избежания ссор супругам необходимо выработать огромную житейскую мудрость. Сколько для этого нужно прожить под одной крышей, Валерий Меладзе пока не знает.

Впрочем, немалый опыт семейной жизни он вынес от предыдущего брака с Ириной Меладзе. Пара заключила союз в 1998 году и развелась спустя 16 лет. У них есть три совместные дочки, которые давно живут самостоятельно. Валерий Меладзе сетует, что сыновьям необходимо уделять больше внимания и выбирать совершенно иной подход.