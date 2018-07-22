После оскорблений певица Гречка отказалась выступить на одной сцене с Земфирой

Сегодня, 15:50 \\ Шоу-бизнес

Земфира крайне резко высказалась о Гречке, заявив, что та некрасива и имеет «ужасный» голос. В ответ на это Анастасия Иванова (настоящее имя Гречки) решила не выступать на фестивале, куда приглашена Рамазанова.

Конфликт Земфиры и Гречки начался не так давно. Рамазанова жестко раскритиковала не только Иванову. От Земфиры «досталось» еще одной новой певице, выступающей под псевдонимом Монеточка. Земфире не понравилась внешность и голос Гречки, а в Монеточке ее не устраивает «омерзительный» голос.

Певица Гречка отреагировала на критику вполне спокойно. Девушка сказала, что благодарна Земфире за критику и также призналась в любви к ее творчеству. Однако, вскоре выяснилось, что обида все-таки возможна. Гречка отказалась выступать на фестивале Live Fest Summer, который 11 августа состоится в Сочи. Изначально она не была против и заранее обсудила свое выступление с организаторами.

Теперь же, после скандала с Земфирой, Гречка сообщила, что не будет принимать участие в фестивале «по своим причинам». Певица и ее менеджеры не берут трубки от организаторов мероприятия, предпочитая игнорировать ситуацию. СМИ решили, что такой резкий отказ от концерта вызван тем, что на фестиваль приглашена Земфира. По всей видимости, Гречка попросту не хочет выходить на одну сцену со своей обидчицей.

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Автор - Лина Капусто
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