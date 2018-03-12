Эвелина Бледанс расплачивается здоровьем за попытки омолодиться

Звезда российских телеэкранов опубликовала фотографию из больничной палаты, чем шокировала пользователей Интернета.

Сегодня стало известно о том, что известная российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс поделилась с поклонниками фотографией в Instagtam, на которой она запечатлена в больнице с капельницей.

Интересно, что данная публикация мгновенно вызвала шквал комментариев пользователей социальной сети. Люди были обеспокоены такой тревожной фотографией. Многие из них предположили, что их любимица перестаралась в попытках омолодиться и теперь ей приходится расплачиваться собственным здоровьем.

Как заверила позже звезда, с ней все в порядке и поводов для волнений нет. Она находится на плановом оздоровительном курсе в медицинском центре в Алуште в Крыму. Одной из составляющих курса являются инъекции жидкого озона.

«Улучшаюсь день за днём, в прямом и переносном смысле внутри и снаружи!» — заключила Эвелина.

Эвелина Бледанс завоевала популярность по всей стране благодаря своему участию в комедийной труппе «Маски-шоу», где она полюбилась зрителям в роли «горячей» медсестры.