Гогена Солнцева заподозрили в измене престарелой супруге

Скандальный шоумен Гоген Солнцев дал повод для того, чтобы поклонники засомневались в его верности престарелой супруге. Поводом послужил снимок, который Гоген разместил на своей странице.

Как стало известно, в настоящий момент Гоген Солнцев вместе со своей престарелой супругой отдыхает на природе, путешествуя по России. На своей странице он опубликовал снимок, на котором запечатлен с пожилой женщиной, однако это не его супруга. Гоген поспешил рассказать, что его возлюбленная отправилась на процедуры, а он решил развеяться. По словам шоумена, на отдыхе всегда и дышится легче, и виды дельные.

Женщину, которая сидит рядом с ним на фото, Солнцев называет "тетей Светой", а также призывает ее пойти что-нибудь поесть. Поклонники тут же заподозрили, что Гоген просто решил изменить своей супруге, но для этого выбрал не молоденькую женщину, а очередную пенсионерку. Они сразу же начали писать: "А тетя ли это?", заявляя, что Солнцев просто нашел себе старушку побогаче нынешней жены.