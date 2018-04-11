"Стыдоба": Волочкова шокирует своим декольте на фоне храма

Известная балерина вновь стала объектом обсуждений в Сети. На этот раз всему виной оказался неудачный наряд артистки.

Сегодня стало известно о том, что скандальная российская балерина Анастасия Волочкова посетила в столице храм Святой Матроны Московской. Об этом событии она поспешила уведомить своих подписчиков в Instagram.

Как выяснилось, светская львица совсем недавно вернулась из своих заграничных поездок в Москву. Одним из первых ее желаний после приезда стала прогулка по улицам города. Волочкова также решила заглянуть в храм Матроны Московской, где и сделала провокационную фотографию. На ней балерина запечатлена в вечернем платье с открытыми плечами и глубоким декольте. Под фотографией артистка пожелала любви и счастья, отметив, что за всех помолилась.

Интересно, что не все подписчики Анастасии Волочковой оценили этот жест. «Разве ж так можно? Вы в храм пришли, а не на светский прием», «Надеюсь, шпагат там не устроили», «Какая пошлость», «Стыдоба! Да еще и на фоне храма!», - писали шокированные люди.

Однако нашлись и те, для кого наряд артистки был не важен. Поклонники просто поблагодарили свою любимицу: «Спасибо, Настя! Это взаимно!», «Дорогая, спасибо! И ты будь счастлива».