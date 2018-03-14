Сайт "Артдокфеста" опубликовал фильмы погибшего в ЦАР Александра Расторгуева

Сегодня, 14:14 \\ Шоу-бизнес

Руководители «Артдокфеста» опубликовали на официальном сайте фильмы погибшего в ЦАР режиссёра Александра Расторгуева. Работы документалиста будут в открытом доступе в течении 40 дней.

 

Александр Расторгуев славился свои талантом снимать документальные фильмы, которые к сожалению, не транслировались в кинотеатрах. В связи с этим, зрители смогут оценить 10 работ погибшего режиссёра на сайте «Артдокфеста». Это и картина о шестнадцатилетней беременной, и фильм о протестах в России, а даже «человеческая комедия».

В «шапке» страницы с фильмами Расторгуева разместилось напутствие главы «Артокфеста» Виталия Манского. По его словам, Расторгуев был талантливым режиссёром, который не боялся преград и целеустремленно работал над своим кино. Лидер кинофестиваля не верит в случившееся и продолжает считать Расторгуева гением.

В список доступных фильмов вошли крупные работы режиссёра, кроме «Чистого четверга», который вскоре будет открыт к просмотру. Еще одной лентой, не представленной в «летописи» документалиста, стала картина «Я тебя люблю». По мнению специалистов, она является одной из лучших экспериментальных работ современности.

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Автор - Мария Цветаева
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