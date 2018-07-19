Анна Хилькевич может выгнать мужа перед родами

Беременная актриса опасается, что папа может создать дискомфорт. Об этом она рассказала во время интервью.

Анна Хилькевич начала планировать рождение второго ребенка в московской клинике "Лапино". Ранее они с супругом отдали предпочтение медикам, которые в 2015 году помогли появиться на свет их дочери Арианне. Знаменитость отметила, что на этот раз роды будет принимать не основатель медучреждение. Однако она доверяет опытным акушерам, пусть и боится самого процесса.

Звезда "Универа" пока не решила, как быть с мужем Артуром Волковым. Ориентируясь на свой предыдущий опыт, она может не допустить его в родильный зал и перед родами отправить подождать в другом месте. По её словам, при первых родах супруг ничем не мог ей помочь, но заставлял чувствовать себя неловко. Однако Артур Волков, за неимением твердого решения, настраивается на поддержку матери своих детей в столь ответственный момент.