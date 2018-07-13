Изменщик, иждивенец и наркоман: вскрылись шокирующие факты о муже певицы Ани Лорак

Супруг-турок известной артистки изменяет ей не первый раз. Сама Ани Лорак знала обо всем, но не хотела рушить брак из-за дочери.

Как сообщают СМИ, ссылаясь на некие источники, проблемы в семье Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу начались еще давно. Якобы, мужчина не был завидным женихом и Ани Лорак сделала его своим иждивенцем. По словам источников, для мужа певица открыла четыре ресторана в Киеве, но тот любви и доброты Каролины Куек (настоящее имя артистки) совсем не ценил.

По данным СМИ, которым удалось раскрыть шокирующие факты о жизни звезды, муж Ани Лорак любит «баловаться» наркотиками и уже имеет зависимость от запрещенных препаратов. Помимо этого, мужчина не хранит верность своей привлекательной супруге. Якобы, он часто заводил романы с разными женщинами и содержал их за счет Ани Лорак. Затем он нашел в пригороде новую пассию, которой стал снимать квартиру. Муж Ани Лорак оплатил любовнице пластические операции и даже брал ее с собой на отдых. Певица не замечала очевидного, а муж этим пользовался. Ему удавалось селить любовницу в соседнем номере и отдыхать сразу с двумя женщинами.

Так, утверждают источники, Мурат Налчаджиоглу является не только изменщиком. Он еще и наркоман, и иждивенец. По словам инсайдеров, несчастная Ани Лорак упорно терпела все измены своего мужа-турка, стараясь сохранить семью и не лишить свою дочь отца. Однако, вся правда уже вскрылась. Как Ани Лорак будет реагировать на такую информацию и подтвердит ли она измены своего мужа – пока что не известно.