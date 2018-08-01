Экс-супруги Брюс Уиллис и Деми Мур показались на публике с тремя дочерьми

Знаменитости в очередной раз порадовали поклонников своими теплыми отношениями после развода. Семейство в полном составе посетило комедийное шоу Comedy Central Roast.

Брюс Уиллис и Деми Мур поженились в 1987 году и прожили в браке до 2000-го. За 13 лет семейной жизни актеры обзавелись тремя дочерьми, которые теперь весьма взрослые. После развода экс-супруги сохранили дружбу и продолжали растить совместных детей общими усилиями. Дошло до того, что Брюс Улисс завел дружбу с новым мужем Деми Мур - Эштоном Кутчером. В такой компании, как писали американские СМИ, они провели не один вечер.

Теперь же бывшие супруги в очередной раз показались на публике, взяв с собой и дочек. Они радостно сфотографировались среди гостей и пообщались с журналистами. А на самом шоу Деми Мур остро пошутила по поводу фильма "Криминальное чтиво", в котором снялся её экс-супруг. По её словам, актер пошел на пробы к продюсеру Харви Вайнштейну, известному домогательствами, а затем принес домой кляп из жестокой сцены и радостно объявил о новой роли.