Дизайнер королевской семьи рассказала, чем руководствуется Кейт Миддлтон в выборе старомодной одежды для детей

Сегодня, 12:06 \\ Шоу-бизнес

По мнению эксперта по нарядам, ничего странного, как может показаться, в предпочтениях герцогини Кембриджской нет. Дизайнер поясняет, что прежде всего Кейт руководствуется традициями, присущими королевской семье.

Жена принца Уильяма хотела бы, чтобы ее дети – Джордж и Шарлотта были одеты стильно и со вкусом. Кроме этого, в такой одежде на фотографиях они не будут привязаны ко времени характерными модными тенденциями. Кейт считает, что старомодность и стильность нарядов – дань аристократической английской традиции, которая всегда преследовала цель одеваться строго, соответственно месту и времени. Герцогиня Кембриджская считает недопустимым, если ее дети будут одеты чересчур крикливо и претенциозно. Дизайнер рассказала, что именно это и объясняется то, что принц Джордж одет в неизменные рубашки, джемпер, бриджи и гольфы, а принцесса Шарлотта в просторное платье. И это не старомодность, подчеркивает эксперт, а стиль и признак королевской семьи.

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