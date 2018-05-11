Голая Маша Малиновская напугала фанатов своим исхудавшим видом

Телеведущая Маша Малиновская всерьез напугала фанатов своим стремительным похудением, они стали переживать за состояние здоровья телезвезды. Все же нашлись те, кто заявил, что Малиновская смогла похудеть только благодаря фотошопу, так как за такой короткий срок никакие диеты и спортзалы не помогут.

Буквально недавно известная телеведущая Маша Малиновская призналась фанатам в том, что из-за постоянного стресса набрала лишние 12 килограммов. После этого телезвезда пообещала, что сможет быстро привести себя в форму и смогла это сделать, что и продемонстрировала на довольно откровенной фотографии.

Так, Малиновская сфотографировалась абсолютно голой на фоне своей ванной, чтобы продемонстрировать фанатам результат своих стараний. По ее словам, для того, чтобы похудеть, ей пришлось заниматься спортом и "зашить рот". Примечательно, что все интимные части тела Малиновская умело спрятала: грудь прикрыла длинными волосами, а ниже пояса завязала банный халат.

Поклонники пришли в шок от исхудавшего тела Малиновской, они отметили, что ей не стоит так себя изнурять, чтобы не навредить собственному здоровью. Многие сразу же засомневались в том, что телезвезда смогла так похудеть только благодаря диетам и спорту. Они заявили, что Малиновская в любом случае употребляла какие-то таблетки или ложилась под нож пластического хирурга.

Другие даже заявили, что телеведущая просто решила побаловаться фотошопом и немного приукрасила свой внешний вид, убрав живот и подтянув бедра.