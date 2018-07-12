Тимати и Крид находятся в суде за нарушение общественного порядка

Сегодня, 11:38 \\ Шоу-бизнес

Сегодня в 10 часов по московскому времени началось заседания суда по делу Тимура Юнусова и Егора Булаткина. Поклонники знают их как участников лейбла Black Star. Административное дело на Тимати и Егора Крида открыли после происшествия в ночь с 20 на 21 июля.

 Известно, что Тимур Юнусов является не только основателем музыкального бренда, музыкант себя реализовал как бизнесмен. Так Юнусов является владельцем сети ресторанов быстрого питания и магазинов одежды собственного производства. На этот раз Тимати решил попробовать себя в индустрии красоты. В тот день в центре столицы открылся салон красоты. На открытие помимо хозяина заведения присутствовали друзья и коллеги по Black Star. Тимур и Егор решили устроить целый праздник для своих фанатов, организовав спонтанный концерт на крыше автомобиля. Помимо вокала и танцев исполнители раздавали бесплатные футболки. Толпа фанатов приостановила движение машин на некоторое время, так как импровизированное шоу проходило в центре Москвы, многие автомобилисты были недовольны мероприятием. По некоторым данным, в хаосе участвовал новый участник лейбла Олег Терновой (Terry), но его не привлекли к административной ответственности.

В здание Московского суда звёзды прибыли с охраной и юридическим защитником Сергеем Жориным. Адвокат утверждает, что на первый раз можно ограничиться замечанием. Сами артисты вину не признают, утверждая, что их концерт никому не мешал. Наказать исполнителей могут штрафом до 20 тысяч рублей или арестом на 15 суток.

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Автор - Валерия Лисичкина
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