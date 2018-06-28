Дженнифер Лопес поразила поклонников странным нарядом

Модные критики разнесли новый образ популярной певицы и актрисы Дженнифер Лопес, обвинив ее во вторичности.

Необычный образ выбрала на днях американская актриса. Дженнифер Лопес появилась на телевизионной передаче в Нью-Йорке в одной белой рубашке, похоже, мужской, и ботфортах. Стиль певицы сразу встретил волну критики. Многие отмечают, что Лопес совершенно не беспокоится о том, как она выглядит. Не так давно критики вспоминают ее появление в обтягивающих лосинах и недоумевают. Ведь актриса, по мнению многих, сильно поправилась, и подобные образы не для нее.

Некоторые начали обвинять Дженнифер во вторичности. Ведь до нее такой стиль использовала Арина Гранде, появляясь почти везде в рубашках и ботфортах. Другие уверены, что этот образ певица позаимствовала у Ким Кардашьян. Ведь всем известно, что именно ботфорты являются фаворитами звезды. Но все же большинство отмечает нелепость выбранной одежды, указывая, что она практически никому не подходит, а на популярной актрисе смотрится просто смешно. Ведь визуально такие элементы гардероба, как считают специалисты, только увеличивает объемы.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес обвенчалась со своим возлюбленным Алексом Родригесом. Однако актриса опровергла эту информацию.