"Пишите, не стесняйтесь": Юлия Меньшова остро ответила на претензии к своему лицу

Самый главный вопрос инстаграма: « ЧТО С ЛИЦОМ?» 😳 Люблю его - отдельно. Настало время признаться. Мой пластический хирург, безусловно, перестарался, и вообще-то ВОТ ОНА ИСТИННАЯ ПРАВДА, НАСТОЯЩЕЕ ЛИЦО 🔝🔝🔝 Каждая нормальная фотография ( см. далее) стоит титанических усилий художников по гриму, ну и немыслимый фотошоп ( ясен пень!). На телик приезжаю за сутки, чтобы привести себя хоть в какой-то вид, чтоб не стыдно было людЯм показаться. Насчет « побухиваю» ли я? Ну, естессно... 🍾🍸🍷🍺 А как вы хотите? С таким-то лицом жить - попробуйте сами... 👀👃🏻👂🏻👅 Если будут еще насущные и животрепещущие вопросы про лицо, пишите, не стесняйтесь. Я их читаю с большим удовольствием! 😂😂😂#восубботучутьнеплачавсяканатчиковадача...#всечтовыхотелизнатьнобоялисьспросить#нетправдыназемленоправдынетивыше#отпусквремяразвлечений✊🏻👊🏻

A post shared by Юлия Меньшова (@juliavmenshova) on Jul 31, 2018 at 6:31am PDT