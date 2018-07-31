"Пишите, не стесняйтесь": Юлия Меньшова остро ответила на претензии к своему лицу
Актриса решила не оставлять без внимания слова многочисленных критиков. Она разразилась сарказмом в новой публикации на Instagram.
Накануне Юлия Меньшова выложила на страницу фотографию из Юрмалы, где проводит отпуск вместе с семьей. Многие подписчики заметили, что знаменитость выглядит весьма старой. С такой претензией они обратились непосредственно к автору и таки дождались ответа на вопрос: "Что с лицом".
А ответила Юлия Меньшова довольно остро. Она опубликовала фотографию, где скорчила смешную рожицу. Именно этот снимок она саркастически выдала за свое "настоящее лицо". По словам актрисы, в столь неприглядной внешности виноват пластический хирург, который "перестарался" с изменениями. А каждая фотография в социальных сетях появляется лишь после тщательной обработки со стороны гримеров и мастеров "фотошопа". Как "призналась" Юлия Меньшова, ей приходится за сутки приезжать на телестудию, чтобы визажисты смогли привести её лицо в относительно приглядный вид к началу съёмок.
Напоследок знаменитость в шутку подтвердила подозрения поклонников о проблемах с алкоголем. Она подчеркнула, что с таким лицом нельзя не "побухивать". Юлия Меньшова призвала любопытных пользователей соцсети продолжать составлять подобные комментарии: "Пишите, не стесняйтесь". Она подчеркнула, что такие претензии доставляют ей удовольствие.
Самый главный вопрос инстаграма: « ЧТО С ЛИЦОМ?» 😳 Люблю его - отдельно. Настало время признаться. Мой пластический хирург, безусловно, перестарался, и вообще-то ВОТ ОНА ИСТИННАЯ ПРАВДА, НАСТОЯЩЕЕ ЛИЦО 🔝🔝🔝 Каждая нормальная фотография ( см. далее) стоит титанических усилий художников по гриму, ну и немыслимый фотошоп ( ясен пень!). На телик приезжаю за сутки, чтобы привести себя хоть в какой-то вид, чтоб не стыдно было людЯм показаться. Насчет « побухиваю» ли я? Ну, естессно... 🍾🍸🍷🍺 А как вы хотите? С таким-то лицом жить - попробуйте сами... 👀👃🏻👂🏻👅 Если будут еще насущные и животрепещущие вопросы про лицо, пишите, не стесняйтесь. Я их читаю с большим удовольствием! 😂😂😂#восубботучутьнеплачавсяканатчиковадача...#всечтовыхотелизнатьнобоялисьспросить#нетправдыназемленоправдынетивыше#отпусквремяразвлечений✊🏻👊🏻