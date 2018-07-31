"Пишите, не стесняйтесь": Юлия Меньшова остро ответила на претензии к своему лицу

Актриса решила не оставлять без внимания слова многочисленных критиков. Она разразилась сарказмом в новой публикации на Instagram.

Накануне Юлия Меньшова выложила на страницу фотографию из Юрмалы, где проводит отпуск вместе с семьей. Многие подписчики заметили, что знаменитость выглядит весьма старой. С такой претензией они обратились непосредственно к автору и таки дождались ответа на вопрос: "Что с лицом".

А ответила Юлия Меньшова довольно остро. Она опубликовала фотографию, где скорчила смешную рожицу. Именно этот снимок она саркастически выдала за свое "настоящее лицо". По словам актрисы, в столь неприглядной внешности виноват пластический хирург, который "перестарался" с изменениями. А каждая фотография в социальных сетях появляется лишь после тщательной обработки со стороны гримеров и мастеров "фотошопа". Как "призналась" Юлия Меньшова, ей приходится за сутки приезжать на телестудию, чтобы визажисты смогли привести её лицо в относительно приглядный вид к началу съёмок.

Напоследок знаменитость в шутку подтвердила подозрения поклонников о проблемах с алкоголем. Она подчеркнула, что с таким лицом нельзя не "побухивать". Юлия Меньшова призвала любопытных пользователей соцсети продолжать составлять подобные комментарии: "Пишите, не стесняйтесь". Она подчеркнула, что такие претензии доставляют ей удовольствие.



