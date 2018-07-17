Рианна с «бровями-ниточками» стала первой темнокожей женщиной на обложке журнала Vogue

Сентябрьский выпуск британского Vogue считается самым престижным выпуском в году. По словам главреда Эдварда Эннинфула, Рианна стала «лицом» обложки из-за того, что певица всегда остается собой, даже если экспериментирует со стилем.

Певица Рианна известна своими необычными образами. За свою карьеру певица успела сменить ряд причесок и стилей. Она носила короткие стрижки и длинные локоны, а агрессивные наряды сменялись романтичными и женственными платьями. Сейчас звезда остановилась на весьма провокационном образе, в Сети часто появляются снимки, на которых Рианна гуляет по городу и выходит в общество без бюстгальтера или в ультракоротких майках.

Для обложки модного журнала Vogue Рианна примерила на себя объемные наряды с воланами и цветами. Как пишут пользователи, такой образ фотографы придумали ради того, чтобы скрыть полноту певицы. Особого внимания заслуживают брови Рианны.

Ради новых снимков Рианна примерила вместо пышных бровей «ниточки», которые были нарисованы карандашом или специальным лайнером. Как визажистам удалось скрыть настоящие брови певицы – остается загадкой. Некоторые пользователи предполагают, что ради обложки Vogue Рианна могла даже сбрить свои брови.

Отмечается, что певица стала первой темнокожей женщиной, которая появилась на обложке Vogue. Главный редактор издания утверждает, что он не сомневался в выборе Рианны и ценит ее стиль и самобытность.