Самая красивая стюардесса родит ребёнка самому сексуальному политику России

Сегодня, 10:27 \\ Шоу-бизнес

Михаил Абызов лишился должности министра в мае текущего года, до этого государственный деятель считался одним из самых сексуальных мужчин в российской политике. Однако не стоит считать Михаила бедным женихом, его капитал составляет около $600 млн. Недавно стало известно, что Абызов готовится стать отцом в четвёртый раз.

 Его избранница Валентина Григорьева по профессии стюардесса. Для девушки малыш станет первенцем, а у Михаила от прошлой жены остались два мальчика и девочка. Сообщается, что ребёнок родится через 3 месяца. Пока ещё родители не обременены пелёнками и подгузниками, они решили отдохнуть на побережье Италии. Отношения влюблённых начались ещё в 2016 году, но общественности стало известно о романе лишь несколько месяцев назад. Внушительная разница в возрасте (17 лет) не смущает пару. История знакомства будущих родителей достаточно банальна, их свёл Instagram. Стоит отметить, что Валентина подружилась с бывшей женой и детьми политика. После знакомства с избранником, девушка приняла решение приостановить карьеру, тем не менее, её признавали самой красивой стюардессой России.

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Автор - Валерия Лисичкина
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