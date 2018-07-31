Аскольд Запашный рассказал, что на самом деле послужило причиной его госпитализации
Известный дрессировщик Аскольд Запашный успокоил своих поклонников. Накануне стало известно, что Народного артиста Российской Федерации экстренно увезли на скорой.
Сообщалось, что Запашный катался на водных лыжах, в результате падения нахлебался воды, из-за чего ему и стало плохо. Однако ещё будучи в медицинском учреждении Аскольд Вальтерович сообщил, что это неправдивые слухи, от куда они пошли ему не известно. Творческий руководитель Московского цирка заявил, что его госпитализировали с неожиданным приступом болей в желудке. Медики быстро среагировали, и после нескольких капельниц артисту стало легче. Уже находясь дома, Запашный опубликовал в Instagram пост, в котором поблагодарил всех, кто за него переживал. Особую благодарность дрессировщик вынес медицинскому персоналу больницы, который качественно и быстро выполнил свою работу. Артист подчеркнул, что он приятно удивлён такому большому количеству друзей и доброжелателей. По некоторым данным известно, что возможно, Аскольд Запашный продолжит лечение в клинике заграницей.