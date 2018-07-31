Аскольд Запашный рассказал, что на самом деле послужило причиной его госпитализации

Сегодня, 09:58 \\ Шоу-бизнес

Известный дрессировщик Аскольд Запашный успокоил своих поклонников. Накануне стало известно, что Народного артиста Российской Федерации экстренно увезли на скорой.

 Сообщалось, что Запашный катался на водных лыжах, в результате падения нахлебался воды, из-за чего ему и стало плохо. Однако ещё будучи в медицинском учреждении Аскольд Вальтерович сообщил, что это неправдивые слухи, от куда они пошли ему не известно. Творческий руководитель Московского цирка заявил, что его госпитализировали с неожиданным приступом болей в желудке. Медики быстро среагировали, и после нескольких капельниц артисту стало легче. Уже находясь дома, Запашный опубликовал в Instagram пост, в котором поблагодарил всех, кто за него переживал. Особую благодарность дрессировщик вынес медицинскому персоналу больницы, который качественно и быстро выполнил свою работу. Артист подчеркнул, что он приятно удивлён такому большому количеству друзей и доброжелателей. По некоторым данным известно, что возможно, Аскольд Запашный продолжит лечение в клинике заграницей.

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Автор - Валерия Лисичкина
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