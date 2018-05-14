Никого не подпускаем к малышке: Анастасия Костенко рассказала о том, как ей дается быть матерью

Сегодня, 09:37 \\ Шоу-бизнес

Оказалось, что модель успешно справляется с новой ролью, ведь в этом ей помогают родственники. Сначала жене Тарасова помогала ее мама, а теперь вместе с ней живет ее сестра.

Анастасия Костенко стала мамой впервые. Около месяца назад она родила дочь от футболиста и экс-мужа Бузовой Дмитрия Тарасова. В своем Instagram Костенко написала, что многие молодые девушки боятся материнства из-за стереотипов. По словам модели, она была готова к беременности и появлению на свет дочери, так как у нее есть две младшие сестры.

Сейчас она и ее муж практически никого не подпускают к своему ребенку. Костенко и Тарасов пытаются со всем справляться сами, только футболист находится на сборах, а с ребенком осталась сама модель.

«Вводить в материнство» была призвана мама Анастасии Костенко. Сейчас с дочерью ей помогает сестра, у которой есть свои определенные обязанности. Родственница Анастасии Костенко помогает ей с готовкой и должна каждые 3 часа приносить ей чай с молоком.

Когда дочь спит, модель посвящает свободное время своим личным делам. Костенко пользуется моментами и принимает душ, читает книги и смотрит фильмы. Так, модель успешно справляется с новой ролью и материнство ей дается легко. Как считают пользователи, без родственников и помощи Костенко было бы в разы сложнее.

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Автор - Лина Капусто
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