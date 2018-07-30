Кейт Миддлтон поддержала Меган Маркл в сложной ситуации

Королевская семья всё время на виду, журналисты не редко пишут о ссорах между герцогинями Кэтрин и Меган. Однако весь мир удивился, но в сложной ситуации девушки вспомнили, что они члены одной семьи, к тому же высокопоставленной, поэтому они обязаны поддерживать друг друга.

Известно о не простой семейной ситуации Меган Маркл. После замужества девушка закончила карьеру актрисы, и ведёт примерную светскую жизнь. Но семья новоиспечённой герцогине никак не может привыкнуть к новому статусу Меган. Отец бывшей актрисы Томас Маркл продолжает давать интервью, рассказывая о личной жизни королевской семьи, несмотря на просьбы дочери и её мужа не общаться с представителями средств массовой информации. Герцогиня пытается делать вид, что её не волнуют поступки отца, но ходят слухи, что девушка очень переживает по этому поводу. Поддержать Меган решила Кэтрин Миддлтон. Кейт сама не так давно была на месте Меган, когда её семью буквально преследовали журналисты. Несмотря на занятость, девушки находят время встретиться несколько раз в неделю, обсудить общие интересы и приятно провести время. Приближённые к королевской семье персоны утверждают, что, невзирая на некоторые разногласия герцогини отлично ладят.