Жена Мурата Насырова часто зовет мужа в свои сны и до сих пор не смирилась с его смертью

Отмечается, что женщина часто зовет Насырова придти в ее сны, однако он ей не отвечает. По словам Бойко, она до сих пор не может смириться со смертью любимого человека.

СМИ удалось поговорить с женой трагически погибшего в 2007 году исполнителя Мурата Насырова, которая рассказала, что до сих пор не может смириться с тем, что произошло. Она безумно скучает по погибшему мужу, зовет его в свои сны и не перестает любить, хотя и прошло уже более 10 лет с момента смерти певца.

Как призналась Наталья Бойко, долгое время после скоропостижной кончины Насырова, она не могла зайти в его студию, которую он оборудовал прямо в квартире. Стоило ей появиться на пороге комнаты, как глаза начинали застилать слезы, становилось трудно дышать и она впадала в депрессию. Сейчас в этой студии работают друзья погибшего исполнителя, переделывать ее Бойко не стала, чтобы сохранить в память о муже.

Наталья также рассказала о том, что перед смертью исполнителя они планировали пожениться, Насыров купил ей роскошное платье, а если бы он хотел принести себе вред, то не задумывался бы о торжестве. Также женщина рассказала о том, что каждый год она вместе с детьми ездит на могилу мужа в Казахстан. Вспоминая о Насырове, Бойко отмечает, что погибший муж был невероятно добрым человеком.