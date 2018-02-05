Знакомый объяснил отъезд Пугачевой в Европу

Сегодня, 09:15 \\ Шоу-бизнес

Примадонне необходимо не только отдохнуть, но и уладить ряд экономических вопросов. Об этом СМИ рассказал источник, близкий к окружению певицы.

 Недавно Алла Пугачева приняла решение уйти на заслуженный покой и оставить музыкальную карьеру. С тех пор она путешествует по странам Европы. Вместе с детьми певица отдохнула на Сардинии, где встретила Николая Баскова. А после этого перебралась на Кипр.

Знакомый объяснил долгое пребывание Аллы Пугачевой за границей желанием обосноваться там на долгое время. Так исполнительница купила в этой стране недвижимость и оформляет вид на жительство. Получение паспорта сопряжено со многими сложными процедурами. В частности, необходимо привести к властям детей и соответствующие документы на них.

Кроме жилищной проблемы, Алла Пугачева решает денежные. Внушительная доля сбережений певица вывела на европейские офшоры. Получив свободное время, она проверяет состояние своих банковских счетов и приводит их в порядок.

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Автор - Александр Лубяной
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