Знакомый объяснил отъезд Пугачевой в Европу

Примадонне необходимо не только отдохнуть, но и уладить ряд экономических вопросов. Об этом СМИ рассказал источник, близкий к окружению певицы.

Недавно Алла Пугачева приняла решение уйти на заслуженный покой и оставить музыкальную карьеру. С тех пор она путешествует по странам Европы. Вместе с детьми певица отдохнула на Сардинии, где встретила Николая Баскова. А после этого перебралась на Кипр.

Знакомый объяснил долгое пребывание Аллы Пугачевой за границей желанием обосноваться там на долгое время. Так исполнительница купила в этой стране недвижимость и оформляет вид на жительство. Получение паспорта сопряжено со многими сложными процедурами. В частности, необходимо привести к властям детей и соответствующие документы на них.

Кроме жилищной проблемы, Алла Пугачева решает денежные. Внушительная доля сбережений певица вывела на европейские офшоры. Получив свободное время, она проверяет состояние своих банковских счетов и приводит их в порядок.