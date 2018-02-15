Мне неприятно и больно: В Сети показали настоящую фигуру Риты Дакоты

Сегодня, 08:11 \\ Шоу-бизнес

Оказалось, что снимки в Instagram отличаются от реальности, у певицы вполне привлекательная фигура, но идеально-тонкой талией или стройными ногами Дакота похвастаться явно не может.

На днях в Сети разгорелся настоящий скандал. Одно из изданий опубликовало в Сеть видео, на котором была показана певица Рита Дакота на пляже. Жена Влада Соколовского отдыхала в купальнике. Казалось бы, ролик никого не должен был удивить, ведь Дакота часто показывает свою фигуру на снимках. Однако, увиденное в материалах от издания несколько отличалось от того, что пользователи привыкли видеть на странице Риты Дакоты в Instagram.

Пользователи принялись бурно обсуждать и высмеивать псевдо-стройность Дакоты, но издание внезапно удалило ролик. Сама певица заявила, что ей «неприятно и больно» от случившегося. По словам Риты Дакоты, она принимает гормональные препараты и после них ее вес увеличился на 6 килограммов. Певица не рассчитывала, что ее настоящую фигуру покажут всем пользователям Сети, которые, в свою очередь, не так сдержанны и тактичны в своих осуждающих комментариях.

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Автор - Лина Капусто
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