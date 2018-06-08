Юлия Снигирь заявила о причинах своего похудения

Звезда «Крепкого орешка» и «Обитаемого острова» призналась в причинах резкого похудения, заявив о личном выборе каждого человека.

Сегодня стало известно, что российская актриса Юлия Снегирь ответила подписчикам на заявления об их беспокойстве за ее «чрезмерную» худобу. Об этом стало известно на странице артистки в Instagram.

Согласно этому сообщению, Снегирь признает тот факт, что заметно похудела в последнее время, но предупреждает, что не считает себя «слишком худой» или «прозрачной», как ее ранее описывали поклонники. «Каждому комфортно и красиво в своем весе. Да здравствует ЗОЖ!» — заключила Юлия Снигирь. Многие поклонники поддержали такую точку зрения своей любимицы: «Я с вами полностью согласна. Подписываюсь под каждым словом», «Человек сам решает, каким ему быть, а не общество», «Соглашусь. Следует слушать себя самого, исключив из рациона пищевой мусор».

Напомним, что впервые девушка стала известна благодаря роли девушки по имени Маша в видеоклипе «До скорой встречи» группы Звери. После этого Снигирь приняла участие в съемках «Последнего забоя», получившего положительные отзывы зрителей. А дальше ее можно было заметить в «Обитаемом острове», «Докторе Тырсе», а также в «Крепком орешке».