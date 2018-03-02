Невеста миллиардера Доронина свела мужчин с ума "горячими" фото

Избранница известного российского миллиардера ответила ненавистникам под своими новыми фотографиями. Эти публикации вызвали бурю восторга у подписчиков топ-модели.

Сегодня стало известно о том, что модель и возлюбленная миллиардера Вячеслава Доронина Кристина Романова приняла участие в новой фотосессии. На ней девушка изображена в бикини телесного цвета под струящимися каплями воды. Новые фотографии девушка выставила на своей странице в Instagram.

Интересно, что одну из этих фотографий девушка подписала, заранее угадывая негативную реакцию хейтеров, которые обычно обвиняют ее в излишней худобе, наличии фотошопа, а также в излишней демонстрации своего тела и отсутствии груди. Девушка дала понять, что ее мало интересуют такие отзывы, поскольку она занимается исключительно тем, что нравится ей самой.

Пользователи «Инстаграма» не смогли пройти мимо этой фотосессии, отметив, что такими «горячими» фото Кристина сводит мужчин с ума.

24-летняя девушка часто появляется на светских мероприятиях, но предпочитает вести закрытый образ жизни со своим женихом. Репортерам редко удается застигнуть их вдвоем во время совместного отдыха.

Напомним, что ранее Вячеслав Доронин встречался с всемирно известной моделью Наоми Кэмпбелл и «Мисс Китай - 2011» Луо Зилин.