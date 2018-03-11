"Цвет настроения - розовый": Светлана Пермякова радикально изменила цвет волос

Сегодня, 20:05 \\ Шоу-бизнес

Звезда «Пармы» и «Интернов» шокировала своих поклонников новым цветом волос. Пользователи Сети разделились на два лагеря, обсуждая ее решение.

 Сегодня стало известно о том, что популярная российская актриса Светлана Пермякова изменила свой привычный цвет волос на ярко-розовый. Этим событием, а заодно и новой фотографией, артистка поделилась на своей странице в социальной сети Instagram. Интересно, что звезда КВН и «Интернов» никак не прокомментировала решение такой радикальной смены имиджа, лишь пожелав своим подписчикам любви и счастья. Поклонникам артистки остается лишь гадать, чем вызвано такое смелое решение перекрасить волосы. Однако стоит заметить, что большая часть поклонников пришла в неописуемый восторг, увидев новую публикацию Пермяковой.

«Цвет настроения – розовый! Вам безумно идет», «Какая же вы красотка», «Света, сразу помолодели лет на 25, не меньше», «Оставайтесь такой задорной еще долгое время», «Это определенно ваш цвет», - писали люди в комментариях.

Однако нашлись и те, кто не оценил такого смелого действия актрисы, посчитав, что она уже не в том возрасте для настолько юношеских экспериментов.

Напомним, что Светлана Пермякова завоевала всероссийскую любовь благодаря своему участию в КВН, где она стала участницей команды «Парма» из Перми. Ее дуэт с Жанной Кадниковой произвел настоящий фурор, который привел их команду к серебреной медали турнира КВН и путевке на российскую телевизионную сцену.

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Автор - Кристина Мицкевич
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