Анна Семенович впала в детство и решила покачаться на качелях

Любимые, просто делюсь с вами хорошим настроением 🤩 Жизнь прекрасна в такие моменты. Шла, шла и нашла качели, впала в детство и решила помечтать!!! Люблю вас, хорошего всем дня и улыбнитесь 😁 😍 #анясеменович #качели #впалавдетство #счстьевмелочах #позитивщики❤️❤️❤️

A post shared by Премьера❗️Стори ‼️ (@ann_semenovich) on Jul 31, 2018 at 6:00am PDT