Анна Семенович впала в детство и решила покачаться на качелях

Сегодня, 20:19 \\ Шоу-бизнес

Семенович надоела серьёзность Instagram. Девушка опубликовала видео, которое заставило всех её фанатов улыбнуться.

На своей странице в социальной сети Instagram актриса опубликовала забавное видео. На записи 38-летняя Анна Семенович в лёгком шифоновом платье с крупным горошком качается на качелях в одном из московских дворов. Девушка похвасталась, что в будний день может позволить себе отдохнуть, впасть в детство и помечтать. Актриса пожелала своим подписчикам хорошего настроения, любви и счастья и попросила писать ей больше комментариев, которые она очень любит читать. После пламенной речи Семенович резво спрыгнула с качели и аккуратно приземлилась, несмотря на босоножки на каблуках. 

Фанаты поразились ловкостью актрисы и поблагодарили за тёплые слова. Большинству поклонников понравилось видеть Семенович беззаботной маленькой девочкой. Под постом подписчики решили оставить множество позитивных комментариев: «здорово следить за людьми без заморочек», «Аня, вы такая солнечная», «вы просто украшение Insta-мира». По словам подписчиков, им не хватает простых житейских радостей в Instagram-аккаунтах знаменитостей, которые пытаются выставить свою роскошную жизнь на первый план.    

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Автор - Марина Фёдорова
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