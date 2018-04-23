Возмущенный Лазарев опроверг сообщения СМИ о его отравлении шашлыками

Лазарева в очередной раз возмутило то, что некоторые СМИ просто "высасывают из пальца" информацию. Он решил опровергнуть слухи о том, что певец отравился шашлыком.

Буквально недавно знаменитый российский исполнитель Сергей Лазарев похвастался своими кулинарными способностями и рассказал о том, что приготовил шашлык. В шутку он заметил, что сначала решил попробовать шашлык сам, чтобы не "отравить" своих друзей и близких. Многие СМИ моментально подхватили это, пропустили через "испорченный телефон" и на выходе получилось, что Лазарев отравился шашлыками собственного приготовления.

Артиста возмутили подобные заголовки и он заявил, что информация о его отравлении является ложной. Он также призвал своих фанатов не подхватывать сообщения "лживых СМИ", чтобы не распространять информацию, которая не соответствует действительности.

Лазарев тут же поспешил успокоить своих фанатов, отметив, что со здоровьем у него все в порядке. Также исполнитель, словно обидевшись на журналистов, заявил, что его шашлыки появились просто "отменными".