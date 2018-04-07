Владимир Новиков рассказал, что женился на своей супруге 15 раз

У каждой пары свои причуды, и зачастую влюблённым не важно, что о них думают люди, намного важнее, что они счастливы. Актёр театра и кино Владимир Новиков рассказал о странностях в своих отношениях. Новиков шокировал всех заявлением о том, что был женат 16 раз.

Первый раз серьёзные отношения случились в студенческие годы актёра. Однако после недолгой семейной жизни супруги развелись. А вот со второй женой Еленой, Владимир прожил 26 лет, но из-за своей импульсивности супруги разводилась 15 раз. Актёр утверждает, что жена очень его ревновала к партнёршам по работе, и признаётся, что не всегда беспочвенно. Стоит отметить, что, не смотря на разногласия, Владимир и Елена были счастливы вместе. У Влюблённых нет общих детей, однако Новиков принял сына жены от первого брака как родного. Супругов устраивал статус вечных молодожён, но, однажды они приняли решения узаконить отношения перед Богом. После венчания отношения семьи значительно улучшились, но к сожалению, через год Елена умерла.