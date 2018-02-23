СМИ: Лепс ударил микрофоном тележурналистку Аллу Михееву после острого вопроса

Сегодня, 19:19 \\ Шоу-бизнес

Отмечается, что Михеева получила удар после того, как задала Лепсу пару острых вопросов и прокомментировала внешность его дочери. Ролик с инцидентом появился в соцсети всего на несколько минут, а затем пропал.

 Как сообщили СМИ, известный певец Григорий Лепс во время фестиваля "Жара" в Баку ударил микрофоном тележурналистку Аллу Михееву. В Сеи опубликовали ролик под названием "Лепс ударил Аллу Михееву", однако он "провисел" всего несколько минут, вскоре его удалили. Очевидцы рассказали о том, что тележурналистка подошла к Лепсу и задала пару острых вопросов, которые ему не понравились. Так, изначально она спросила, сколько исполнитель заплатил за то, чтобы одна из его дочек поступила в престижный вуз, а затем принялась комментировать ее внешность.

Это привело Лепса в бешенство и он, не сдержавшись, ударил тележурналистку микрофоном. Михеева тут же собрала съемочную группу и покинула фестиваль. Примечательно, что автор ролика отказался предоставлять журналистам запись, а сама Михеева заявила, что не может прокомментировать произошедшее.

Позднее директор Григория Лепса Владимир Урюпин прокомментировал данные СМИ и отметил, что во время фестиваля подобных ситуаций не возникало.

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Автор - Наталья Черная
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